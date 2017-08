POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonner Nordstadt - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - In den Nachtstunden zum 08.08.2017 kam es auf der Dorotheenstraße in der Bonner Nordstadt zu einem Wohnungseinbruch: Nach der Spurenlage machte sich ein noch unbekannter Täter in dem Zeitraum zwischen 23:00 und 08:00 Uhr an einem in Kippstellung stehenden Fenster zu schaffen und gelangte so in die Räume der Erdgeschosswohnung. Der Einbrecher durchsuchte die Wohnung gezielt nach möglichen Wertgegenständen und verließ den Tatort mit zwei entwendeten, hochwertigen Uhren und rund 100 Euro Bargeld als Beute schließlich unerkannt. Das zuständige KK 34 hat die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell