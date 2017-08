POL-BN: Terminhinweis: Polizei-Mobil in der Bonner Innenstadt / Technische Beratung zum Thema Einbruchsschutz

Bonn (ots) - Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz der Bonner Polizei beraten am Freitag, 11.08.2017, interessierte Bürger zum Thema Einbruchsschutz. Das Polizei-Mobil steht hierzu in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr auf dem Münsterplatz in der Bonner Innenstadt.

