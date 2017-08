POL-BN: Bonn-Beuel: Mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen

Bonn (ots) - Eine Polizeistreife der Polizeiwache Ramersdorf hat am Samstagnachmittag in Bonn-Beuel zwei mutmaßliche Tatverdächtige festgenommen. Die Männer, die zunächst zwei Fahrräder mitführten, hatten sich bei Erkennen des Streifenwagens von den Rädern entfernt. Bei der anschließenden Überprüfung der beiden Männer im Alter von 27 und 34 Jahren stellte sich heraus, dass eines der beiden Fahrräder am Vortage in der Bonner Innenstadt gestohlen worden war. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Nach Feststellung ihrer Personalien und ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden die Männer am Sonntagmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

