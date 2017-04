POL-BN: Alfter: Christusfigur aus Wegkreuz entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag, 07.02.2017, 12:00 Uhr, und Mittwoch, 08.02.2017, 12:00 Uhr, eine etwa 30 cm hohe und 20 cm breite Christusfigur aus Holz, die an einem Wegkreuz in Alfter befestigt war. Das Wegkreuz steht am Ortsrand an der Kreuzung Lohheckenweg/Olsdorfer Bahn.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wem im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder wer darüber hinaus etwas Ungewöhnliches beobachtet hat, wird gebeten sich unter der Rufnummer 0228/15-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell