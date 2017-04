POL-BN: Bad Godesberg-Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen - Hinweise erbeten

Bonn (ots) - Am Mittwochabend wurden der Bonner Polizei zwei Einbruchsdelikte in Bad Godesberg-Nord gemeldet. Um 20:00 Uhr stellte ein Bewohner eines Mehrparteienhauses auf der Dietrichstraße bei seiner Rückkehr einen Einbruch in seine Wohnung fest. Unbekannte waren zwischen 08:00 und 20:00 Uhr über eine aufgehebelte Balkontür in die Räume eingedrungen. Die Ermittlungen zu Art und Umfang des Diebesguts dauern noch an.

Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr gelangten Einbrecher über einen Balkon in ein weiteres Mehrfamilienhaus in der Dietrichstraße. Aus der hier angegangenen Wohnung wurden Schmuck, Bekleidung und eine Geldbörse entwendet. Im Anschluss entkamen die Einbrecher unbemerkt.

Generell appelliert die Bonner Polizei zum Schutz vor Einbruch: Wohnung sichern, aufmerksam sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 rufen. Informationen hierzu und eine kompetente Beratung erhalten Interessierte kostenlos vom Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Bonner Polizei. Die nächsten Gruppenveranstaltungen zum Einbruchschutz finden am 20.02.2017 und 13.03.2017 (jeweils montags) um 18:30 Uhr im Polizeipräsidium Bonn, Königswinterer Straße 500, 53227 Bonn statt. Interessierte werden um Anmeldung unter 0228/15-7676 beim Kommissariat für Kriminalprävention gebeten.

