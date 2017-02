POL-BN: Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollen der Bonner Polizei im Zeitraum vom 06.02.2017 bis einschließlich 10.02.2017:

Bonn (ots) - Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollen der Bonner Polizei

Zu schnelles Fahren gefährdet ALLE überall! Zu schnelles Fahren ist Killer Nr.1

Zu Ihrer Sicherheit planen wir Geschwindigkeitskontrollen im Zeitraum vom 06.02.2017 bis einschließlich 10.02.2017:

Montag, 06.02.2017: in Bonn auf der Reuterstraße, auf der Hohestraße und auf der Graurheindorfer Straße sowie in Meckenheim auf der L 158.

Dienstag, 07.02.2017: in Beuel auf der Langemarckstraße, in Bonn auf der Röckumstraße und der Graurheindorfer Straße sowie in Bad Honnef auf der Rottbitzer Straße.

Mittwoch, 08.02.2017: in Meckenheim auf der L 261/Sängerhof und auf der L 158 / Kalkofenstraße, in Bornheim-Uedorf auf der L 300 und in Bad Godesberg auf der Zanderstraße.

Donnerstag, 09.02.2017: in Bonn auf der Reuterstraße, in Friesdorf auf der Ürziger Straße in Königswinter auf der Nonnenberger Straße sowie in Beuel auf der Maarstraße.

Freitag, 10.02.2017: in Bonn auf der Adenauerallee, in Kessenich auf der Karl-Barth-Straße, in Swisttal-Ludendorf auf der Rathausstraße und in Wachtberg-Niederbachem auf der L 123.

Darüber hinaus müssen Sie im gesamten Kreis-/Stadtgebiet mit kurzfristigen Kontrollen rechnen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell