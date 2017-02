POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Sonderkontrollen zur Bekämpfung der Drogen- und Straßenkriminalität - Meldung -2

Bonn (ots) - Am Mittwoch stand die offene Drogenszene in Neu-Tannenbusch wieder im Fokus der Bonner Polizei. Die Kontrollen zur Bekämpfung der Straßen- und Drogenkriminalität wurden erneut unter Beteiligung der Stadt Bonn, des Hauptzollamts Köln sowie der Autobahnpolizei des Polizeipräsidiums Köln mit insgesamt rund 90 Einsatzkräften durchgeführt.

Den Auftakt der Maßnahmen bildeten Personenkontrollen an der Oppelner Straße, parallel wurde der einfließende Verkehr an Kontrollstellen am Potsdamer Platz und der AS Bornheim überprüft (siehe Meldung -1-, http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/3550120). Das Kassen- und Steueramt der Stadt Bonn suchte im Stadtteil Schuldner auf, um offene Beträge zu vollstrecken.

Die Beamten kontrollierten insgesamt 104 Personen sowie 98 Fahrzeuge, fertigten sechs Strafanzeigen und fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Vier der sechs Strafanzeigen lagen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zugrunde. Gezielte Großkontrollen werden neben Präsenzeinsätzen auch weiterhin Bestandteil der Maßnahmen des Polizeipräsidiums Bonn in Neu-Tannenbusch sein.

