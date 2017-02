POL-BN: Gaststätteneinbruch in Bonn-Poppelsdorf - Unbekannte brachen Automaten auf

Bonn (ots) - Am 01.02.2017, in dem Zeitraum zwischen 05:00 und 13:00 Uhr waren Einbrecher Im Bereich des Clemens-August-Platzes in Bonn-Poppelsdorf unterwegs: Nach dem aktuellen Ermittlungsstand verschafften sich die Unbekannten möglicherweise durch das Aufdrücken eines Fensters Zugang in die Räume einer Gaststätte, brachen hier zwei aufgestellte Automaten auf und entwendeten nach den bisherigen Feststellungen mehrere hundert Euro Bargeld. Anschließend verließen die Täter den Bereich in unbekannte Richtung. Nach erfolgter Spurensicherung übernimmt das zuständige KK 34 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

