POL-BN: Bonn-Tannenbusch - Sonderkontrollen zur Bekämpfung der Drogen- und Straßenkriminalität

Bonn (ots) - Am heutigen Tag (01.02.2017) führte die Bonner Polizei unterstützt von mehreren Ämtern der Stadt Bonn, dem Hauptzollamt Köln sowie der Autobahnpolizei Köln erneut umfangreiche Sonderkontrollen zur Bekämpfung der Straßen- und Drogenkriminalität in Bonn-Tannenbusch durch.

Ab 15:30 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten mehrere Personen vor dem Einkaufszentrum auf der Oppelner Straße. An Kontrollstellen an der AS Bornheim und am Potsdamer Platz wurde der einfließende Verkehr unter die Lupe genommen. Insgesamt wurden rund 130 Personen und Fahrzeuge überprüft. Die Beamten fertigten bislang vier Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. An den Kontrollstellen wurden mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet.

Eine ergänzende Meldung mit der Bilanzierung und weiteren Informationen zu denen bei der Kontrolle durchgeführten Maßnahmen erfolgt am morgigen Donnerstag (02.02.2017).

