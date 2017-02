POL-BN: Fahndungsrücknahme zu Phantombild: Sexualdelikt in Bornheim - Gezeigte Person identifiziert

Bonn (ots) - Am 03.01.2017 zwischen 17:20 Uhr und 17:30 Uhr war eine 13-jährige Geschädigte im Bereich Königstraße/ Uhlandstraße in Bornheim unterwegs, als sie nach ihren Angaben unvermittelt von einem bislang unbekannten Mann attackiert wurde. (Siehe hierzu auch Pressemeldung vom 31.01.2017, 08:00 Uhr) Die auf dem Phantombild gezeigte Person konnte nunmehr nach einem Hinweis identifiziert werden. Die Ermittlungen des zuständigen KK 12 dauern hierzu weiter an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell