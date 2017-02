POL-BN: Bonner Weststadt: Zwei Automatenaufbrecher nach Zeugenhinweis vorläufig festgenommen

Bonn (ots) - In den Nachtstunden zum 01.02.2017 machten sich zwei zunächst unbekannte Personen an einem Zigarettenautomaten auf der Karl-Frowein-Straße in der Bonner Weststadt zu schaffen und versuchten, diesen gewaltsam aufzuhebeln. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 01:00 Uhr das Geschehen und informierte unverzüglich die Polizei. Eine Funkstreifenwagenbesatzung stellte die beiden Verdächtigen dann kurze Zeit später auf der Grundlage der bekannten Personenbeschreibung in der Nähe des Tatortes fest und überprüfte sie. Die beiden Männer im Alter von 22 und 40 Jahren sind bereits erheblich auf dem Gebiet der Eigentumskriminalität in Erscheinung getreten. Sie wurden vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam verbracht. Nach erfolgter Spurensicherung durch die Kriminalwache hat das zuständige KK 35 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell