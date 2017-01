POL-BN: Bornheim-Rösberg: Kriminalpolizei ermittelt nach Autoaufbrüchen - Hinweise erbeten

Bonn (ots) - Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach mehreren Autoaufbrüchen in Bornheim-Rösberg aufgenommen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurden dort in der Nacht von Sonntag, 29.01.2017, auf Montag, 30.01.2017, drei Fahrzeuge in der Steinstraße, der Schloßallee und der Weberstraße aufgebrochen. Aus den Innenräumen der Autos wurde neben Bekleidung, Zigaretten und einem Schlüsselbund auch ein Einbaukühlschrank entwendet.

Die Bonner Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Wer hat Personen beobachtet, die einen Einbaukühlschrank transportierten? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.

