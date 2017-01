POL-BN: Bonn-Ippendorf: Tageswohnungseinbruch - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - Am Montag, den 30.01.2017, brachen Unbekannte zwischen 13:10 Uhr und 15:05 Uhr in ein Einfamilienhaus im Stationsweg in Ippendorf ein. Sie hebelten ein Fenster auf, gelangten ins Haus, durchsuchten die Räume und entwendeten nach derzeitigem Sachstand einen geringen Bargeldbetrag. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell