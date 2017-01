POL-BN: Ladendiebstahl in Bonner City - Zwei Personen vorläufig festgenommen

Bonn (ots) - In den Mittagsstunden des 30.01.2017 wurden in einem Geschäft auf der Remigiusstraße in der Bonner City zwei mutmaßliche Ladendieb gestellt und vorläufig festgenommen: Gegen 12:15 Uhr war ein 19-Jähriger zusammen mit einem 25-jährigen in dem Ladenlokal unterwegs und wurde dabei beobachtet, wie er Kosmetika im Wert von mehreren hundert Euro einsteckte und anschließend gemeinsam mit seinem Begleiter das Ladenlokal, ohne zu bezahlen, verlassen wollte. Ein Mitarbeiter sprach das Duo an und hielt es, unterstützt von weiteren Zeugen, bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife der Wache GABI fest. Der 25-Jährige setzte sich gegen die Maßnahmen zur Wehr und verletzte sich hierbei leicht. Einer der Zeugen wurde ebenfalls leichter verletzt und mit einem Rettungstransportwagen in eine Krankenhausambulanz eingeliefert. Die beiden jungen Männer, die der Polizei auf den Gebieten der Eigentums- und Gewaltkriminalität bekannt sind, wurden vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Das zuständige KK 36 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell