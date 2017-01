POL-BN: Autoaufbrecher in der Nordstadt unterwegs - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots) - Insgesamt sechs Autos gingen Unbekannte in den vergangenen Tagen in der Bonner Nordstadt an.

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag (26.01.2017) auf Freitag (27.01.2017) schlugen sie die Seitenscheibe von einem Fahrzeug auf der Dorotheenstrasse und einem auf der Straße "Im Krausfeld" ein, entwendeten nach dem derzeitigen Sachstand jedoch nichts. Aus einem weiteren Wagen "Im Krausfeld" entwendeten sie über ein zerstörtes Dreiecksfenster aus dem Wageninneren Bargeld. In der Nacht von Freitag (27.10.2017) auf Samstag (28.01.2017) schlugen sie die Scheibe von einem Auto auf der Kölnstraße ein, entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts. Vermutlich von Samstag (28.01.2017) auf Sonntag (29.01.2017) gingen sie die Scheiben von einem Wagen auf der Adolfstraße und einem auf der Georgstraße an. Auch hier fehlt nach bisherigen Ermittlungen nichts aus dem Fahrzeuginneren.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem verdächtige Personen aufgefallen sind oder wer darüber hinaus Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell