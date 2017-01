POL-BN: Räuberische Erpressung am Bertha-von-Suttner-Platz - Kriminalpolizei bittet um Hinweise durch Zeugen

Bonn (ots) - Am Sonntagabend (29.01.2017) gegen 18:00 Uhr hob ein 18-Jähriger an einem Geldautomaten auf dem Bertha-von-Suttner-Platz Bargeld ab und steckte es ein. Nach dem derzeitigen Sachstand näherte sich ein bislang Unbekannter von hinten, drohte dem jungen Mann und forderte ihn auf, mit ihm in einen direkt hinter dem Bertha-von-Suttner-Platz gelegenen Innenhof/Parkplatz zu gehen. Dort forderte er den 18-Jährigen auf, sein Bargeld auszuhändigen, was dieser tat. Als der Unbekannte weitere Wertsachen forderte, flüchtete der 18-Jährige über die Kölnstraße in Richtung Kennedybrücke. Der Mann verfolgte ihn zunächst, ließ dann aber etwa auf Höhe der Bahnhaltestelle von ihm ab.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben werden:

Ca. 23 Jahre alt; dunkler Teint; ca. 2,00 m groß; muskulöse Statur; zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet; trug ein Baseball-Cappi mit dem Aufdruck "NY".

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen in der räuberischen Erpressung aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer den Unbekannten beobachtet hat oder Hinweise auf seine Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell