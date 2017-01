POL-BN: Bonn-Weststadt: Fahrzeug stürzt von Viktoriabrücke - Zwei Verletzte

Bonn (ots) - Am frühen Freitagmorgen, 27.01.2017, gegen 02:35 Uhr, ereignete sich in der Bonner Weststadt ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein mit zwei Personen besetztes Auto durchbrach dabei das Geländer der Viktoriabrücke und stürzte etwa 3,5 Meter tief in die Karl-Frowein-Straße.

Nach derzeitigem Sachstand befuhren der 21-jährige Fahrzeugführer und sein 23-jähriger Beifahrer zum Unfallzeitpunkt die Viktoriabrücke aus Richtung Bornheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Endenicher Straße. In Höhe einer Häuserzeile der Karl-Frowein-Straße kam der schwarze Volvo dann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Brückengeländer und stürzte auf mehrere in einem Sackgassenbereich geparkte Fahrzeuge.

Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall verletzt und nach Erstbehandlung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen war der 21-jährige Fahrzeugführer deutlich alkoholisiert.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die weitergehenden Ermittlungen übernommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder nähere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 zu melden.

