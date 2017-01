POL-BN: Tödlicher Verkehrsunfall in Bonn-Ramersdorf

Bonn (ots) - Bei dem Abbiegevorgang eines Polizeifahrzeuges wurde am Donnerstagnachmittag in Bonn-Ramersdorf eine Fußgängerin erfasst und tödlich verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand bog gegen 15 Uhr ein 28-jähriger Polizeibeamter mit einem Dienstfahrzeug vom Landgrabenweg nach links auf die Zufahrt des Polizeipräsidiums ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 57-jährigen Fußgängerin. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie trotz sofortiger Behandlung durch einen Notarzt, noch an der Unfallstelle verstarb. Die Angehörigen der Verstorbenen und der Polizeibeamte werden durch Notfallseelsorger betreut. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell