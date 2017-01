POL-BN: Bonn-Friesdorf/-Bad Godesberg-Nord: Wohnungseinbrüche in Mehrfamilienhäusern - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - Am Mittwoch, 25.01.2017, brachen Einbrecher in zwei Wohnungen in Bad Godesberg-Nord und Friesdorf ein. Im Zeitraum zwischen 17:05 Uhr und 18:30 Uhr entwendeten sie aus der Wohnung eines Mehrparteienhauses im Promenadenweg ein Portemonnaie mit Bargeld sowie Schmuck, nachdem sie sich über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu den Räumen verschafft hatten.

Auf dem selben Weg gelangten die Unbekannten zwischen 19:05 Uhr und 20:30 Uhr in eine Mehrfamilienhauswohnung auf der Friesdorfer Straße, aus der ein Mobiltelefon sowie eine Geldbörse gestohlen wurden. In beiden Fällen konnten die Einbrecher unbemerkt entkommen.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen übernommen und fragt daher: Wer hat im Zusammenhang mit den geschilderten Einbrüchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell