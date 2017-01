POL-BN: Rheinbach-Flerzheim: Hausbewohnerin überrascht drei Einbrecher auf frischer Tat

Im Rahmen der landesweiten Kampagne gegen den Wohnungseinbruch Riegel vor! Sicher ist sicherer setzt die Polizei auch auf die Mithilfe der Bevölkerung und empfiehlt: Fenster und Türen sichern, aufmerksam sein, bei Verdacht 110 wählen! Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Auf frischer Tat überraschte eine Frau am Mittwochnachmittag in Rheinbach-Flerzheim drei Einbrecher. Die jungen Männer hatten ein Fenster des Einfamilienhauses am Nußbaumweg aufgebrochen und waren in das Haus eingestiegen. Dort wurden sie gegen 19 Uhr von der Bewohnerin überrascht. Sofort liefen die jungen Männer aus dem Haus und verschwanden unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die Polizei übernahm noch am Abend die Spurensicherung vor Ort. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 34 fragen: Wer hat am Mittwoch, 25.01.2017, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19.15 Uhr, drei junge Männer in Flerzheim gesehen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.

Im Rahmen der landesweiten Kampagne gegen den Wohnungseinbruch Riegel vor! Sicher ist sicherer setzt die Polizei auch auf die Mithilfe der Bevölkerung und empfiehlt: Fenster und Türen sichern, aufmerksam sein, bei Verdacht 110 wählen! Das sind die zentralen Handlungsempfehlungen an alle Bürgerinnen und Bürger. In 2015 scheiterten die Einbrecher in jedem zweiten Fall entweder an gut gesicherten Türen, Fenstern oder an aufmerksamen Nachbarn. Die Berater des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz der Bonner Polizei beraten Interessierte gerne, unverbindlich und neutral. Die nächste Gruppenberatung im Polizeipräsidiums findet am Montag, 30. Januar 2017, um 17:30 Uhr statt. Informationen erhalten Sie unter der Service-Nummer 0228 15-7676 oder über E-Mail: KKKPO.Bonn@polizei.nrw.de.

