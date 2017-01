POL-BN: Bornheim: Polizeiwache Bornheim zieht am kommenden Samstag zurück / Kernsanierung beendet / Polizei wieder an gewohnter Örtlichkeit im Stadtkern

Bonn (ots) - Am kommenden Samstag, 28.01.2017, zieht die Polizeiwache Bornheim aus dem "Kliehof" wieder zurück an den Peter-Fryns-Platz (Nr. 4).

Die umfangreiche Komplettsanierung der Polizeiwache konnte nach den Einbauten aller technischen Voraussetzungen planmäßig abgeschlossen werden. Damit erhalten die etwa 30 Beamten der Wache eine größere, moderne Unterkunft an der gewohnten "alten" Stelle, in zentraler Lage und für alle Bürgerinnen und Bürger erreichbar. Neben dem Wachdienst beziehen auch die fünf Bornheimer Bezirksdienstbeamten dort ihre Büros. Bereits Mitte Dezember 2016 zog die Kreissparkasse Köln, seit über 30 Jahren Vermieter dieser polizeilichen Liegenschaft, in das hochmoderne, renovierte Gebäude zurück.

Wie schon am 30.05.2015, als der Umzug in den "Kliehof" anstand, beginnt nun wiederum an einem frühen Samstagmorgen der Rückumzug. Eine mit der Planung beauftragte Arbeitsgruppe wird unter Beteiligung vieler Helfer für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Polizeihauptkommissar Thorsten Säger, Angehöriger der Polizeiwache Bornheim sowie Mitglied der Arbeitsgruppe, hält seit Anfang Januar 2017 alle Fäden in der Hand und koordiniert fast täglich die letzten notwendigen logistischen Absprachen der unterschiedlichsten Gewerke vor Ort: "Mit diesem Rückumzug endet ein langer Weg, von den ersten Planungen eines möglichen Neubaus im Jahr 2010 bis zu dem nun fertig gestellten Umbau unter Leitung der Kreissparkasse Köln. Auf die Bedürfnisse und Wünsche, die heute an eine moderne Wache gestellt werden, wurde zur Freude aller meiner Kolleginnen und Kollegen seitens des Vermieters eingegangen." "Im Erdgeschoß stehen zum Beispiel etwa 100 qm Fläche mehr für den Wachdienst zur Verfügung", so der Dienstgruppenleiter der Wache Bornheim, Erster Polizeihauptkommissar Harald Schröter.

Volle Erreichbarkeit trotz Umzug

Auch während des Umzugs, der spätestens Samstagabend abgeschlossen sein wird, ist die telefonische Erreichbarkeit der Wache (0228/15-5811) gewährleistet. In Notfällen sollte - wie immer - unmittelbar der Polizei-Notruf 110 gewählt werden.

Der Streifendienst in Bornheim ist am Samstag wie gewohnt im Einsatz. Für Belange vor Ort wird das PolizeiMobil am Peter-Fryns-Platz als Anlaufstelle zur Verfügung stehen, ehe der Wachbetrieb in den neuen Räumen aufgenommen wird.

Tag der offenen Tür im März

Am Samstag, 25.03.2017, präsentieren sich die neue Polizeiwache Bornheim und die bereits wiedereröffnete Geschäftsstelle der Kreissparkasse in der Zeit von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr mit einem Tag der offenen Tür interessierten Gästen. Neben der Besichtigungsmöglichkeit des Gebäudes, ist ein buntes Begleitprogramm vorgesehen. Verantwortliche der Kreissparkasse Köln sowie der Polizei Bonn haben bereits mit den ersten gemeinsamen Planungen hierzu begonnen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell