POL-BN: Bonn-Dottendorf: Zwei Einbruchsdelikte - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots) - Der Bonner Polizei wurden am Dienstag zwei Einbruchsdelikte in Bonn-Dottendorf gemeldet. Im Zeitraum von Montag, 23.01.2017, 22:00 Uhr, und Dienstag, 24.01.2017, 15:00 Uhr, brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrparteienhauses auf der Kessenicher Straße ein. Die Einbrecher gelangten über eine Leiter an ein Küchenfenster, hebelten dieses auf und betraten unbemerkt die Wohnung. Aus den Räumen wurde nach derzeitigem Sachstand nichts entwendet.

Zwischen 15:20 Uhr und 20:15 Uhr scheiterte ein Einbruchsversuch in der Straße "Hinter Hoben". Hier hielt die gut gesicherte Terrassentüre einer Mehrfamilienhauswohnung den Hebelversuchen der Einbrecher stand. Die Unbekannten ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen in den Fällen übernommen und bittet um Hinweise: Wer hat im Zusammenhang mit den geschilderten Einbrüchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 zu melden.

Generell appelliert die Bonner Polizei zum Schutz vor Einbruch: Wohnung sichern, aufmerksam sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 rufen. Informationen hierzu und eine kompetente Beratung erhalten Interessierte kostenlos vom Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Bonner Polizei. Die nächste Gruppenveranstaltung zum Einbruchschutz findet am Montag, 30.01.2017 um 17:30 Uhr im Polizeipräsidium Bonn, Königswinterer Straße 500, 53227 Bonn statt. Interessierte werden um Anmeldung unter 0228/15-7676 beim Kommissariat für Kriminalprävention gebeten.

