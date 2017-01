POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Tageswohnungseinbrüche - Einbrecher entwendeten Unterhaltungselektronik

Bonn (ots) - Unbekannte Einbrecher drangen am Dienstag in zwei Wohnungen in Tannenbusch ein. Zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr gelangten sie über eine Terrassentüre in ein Einfamilienhaus an der Landsberger Straße. Die Einbrecher entwendeten ein Mobiltelefon und entkamen anschließend unbemerkt. Gegen 18:10 Uhr stellte die nach Hause zurückkehrende Bewohnerin eines Mehrparteienhauses auf der Königsberger Straße ebenfalls einen Einbruch fest. Nach dem derzeitigen Sachstand brachen Unbekannte zwischen 16:15 Uhr und dem Zeitpunkt der Tatentdeckung eine Balkontüre auf, durchsuchten die Räume und entwendeten ein Notebook.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen in den Fällen übernommen und bittet daher um Hinweise: Wer hat im Zusammenhang mit den geschilderten Einbrüchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 zu melden.

