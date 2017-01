POL-BN: Straßenraub in Bad Godesberg - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - In den späten Abendstunden des 24.01.2017 ereignete sich im Verlauf der Roonstraße in Bad Godesberg ein Straßenraub: Nach den bisherigen Feststellungen war ein 34-jähriger Fußgänger gegen 22:25 Uhr auf der Roonstraße unterwegs, als er von hinten von einem ihm unbekannten Mann angesprochen und in der Folge mit einer Handfeuerwaffe bedroht wurde. Der Täter forderte die Herausgabe von Bargeld und Mobiltelefon. Nachdem der Geschädigte der Forderung nachgekommen war, flüchtete der Unbekannte in Richtung Plittersdorfer Straße. Der 34-Jährige begab sich zunächst an seine Wohnanschrift und alarmierte von dort aus die Polizei. Die daraufhin eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme des Räubers, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale bekannt sind:

190-195 cm groß dünne Statur südländischer Typ trug u.a. eine blaue Winterjacke und eine Mütze

Das zuständige KK 32 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell