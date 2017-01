POL-BN: Fahndungsrücknahme: Unbekannter führte Pistole mit sich

Bonn (ots) - Am heutigen Dienstag, 24.01.2017, haben wir in unserer Pressemitteilung von 10:47 Uhr auf richterlichen Beschluss mit einem Foto nach einem Unbekannten gesucht, der am Bahnhof in Königswinter-Niederdollendorf beim Führen einer Pistole beobachtet wurde (siehe dazu http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/3542685).

Der Jugendliche hat sich zwischenzeitlich bei der Polizei gemeldet. Damit ist die weitere Veröffentlichung des Fotos in den Medien hinfällig geworden. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei der am 17.10.2016 von ihm mitgeführten Pistole um ein Spielzeug.

