POL-BN: Bonn-Mehlem: Kriminalpolizei ermittelt nach Autodiebstahl - Hinweise erbeten

Bonn (ots) - In der Nacht zu Montag entwendeten bislang unbekannte Täter einen grauen VW T5 in der Ackerstraße in Bonn-Mehlem. Das Fahrzeug wurde nach derzeitigem Sachstand zwischen Sonntagabend, 22.01.2017, 23:00 Uhr, und Montag, 23.01.2017, 09:30 Uhr von seinem Abstellort am Fahrbahnrand der Ackerstraße gestohlen.

Die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats bitten um Hinweise möglicher Zeugen und fragen: Wer hat in der Nacht zu Montag (23.01.2017) verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0228/15-0.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell