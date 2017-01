POL-BN: Autoaufbrecher in Gronau und der Südstadt unterwegs - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots) - Vermutlich in der Nacht von Sonntag (22.01.2017) auf Montag (23.01.2017) schlugen Unbekannte die Autoscheiben von insgesamt neun Fahrzeugen ein, die in Gronau und der Südstadt parkten. In Gronau verschafften sie sich so Zugang zu drei Autos auf der Kaiserstraße. Aus zweien entwendeten sie nach dem derzeitigen Stand nichts, aus dem dritten einen DVD-Player. Aus einem angegangenen Wagen auf der Lennestraße und einem auf dem Rheinweg wurde nach bisherigen Kenntnissen nichts entwendet. In der Südstadt gingen die Unbekannten ein Auto "Am Hofgarten" an. Die Ermittlungen zu Art und Umfang des Diebesgutes dauern hier noch an. "An der Evangelischen Kirche" entwendeten sie Fahrzeugpapiere aus dem Wagen, aus einem Auto auf der Nassestraße eine Taschenlampe und aus einem Wagen auf der Weberstraße eine Brille.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem verdächtige Personen aufgefallen sind oder wer darüber hinaus etwas Ungewöhnliches beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell