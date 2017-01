POL-BN: Bonn-Friesdorf: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Bonn (ots) - In den frühen Abendstunden des 23.01.2017 kam es auf der Hochkreuzallee in Bonn-Friesdorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus: Gegen 18:25 Uhr suchte ein noch unbekannter Täter das Grundstück des Hauses auf und machte sich dann an einem rückwärtigen Fenster zu schaffen. Nach der Spurenlage kletterte er zunächst auf eine zurecht gestellte Mülltonne, hebelte vergeblich an dem Fenster und schmiss die Scheibe dann mit einem Stein ein. Der Einbrecher gelangte so in das Haus, welches er schließlich durch die Terrassentüre über das Gartengrundstück in unbekannte Richtung verließ. Über den Umfang der möglichen Diebesgutes liegen Zeugen beobachteten den mutmaßlichen Täter, zu dem aktuell folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen: 175-180 cm groß schlanke Statur komplett dunkel bekleidet Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

