POL-BN: Wachtberg-Niederbachem: Unbekannte entwendeten VW-Multivan - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots) - Die Bonner Polizei ermittelt nach einem Autodiebstahl in Wachtberg-Niederbachem. Im Zeitraum zwischen Freitag, 20.01.2017, 19:20 Uhr, und Samstag, 21.01.2017, 11:05 Uhr, entwendeten noch unbekannte Täter einen schwarzen VW-Multivan, der in der Drachenfelsstraße am Fahrbahnrand geparkt war.

Die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats bitten um Hinweise möglicher Zeugen und fragen: Wer hat in der Nacht zu Samstag (21.01.2017) verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0228/15-0.

