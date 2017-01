POL-BN: Trickdiebstahl in Bonner Innenstadt - Polizei nahm 28-Jährigen vorläufig fest

Bonn (ots) - Zu einem Trickdiebstahl kam es in den Nachtstunden zum 22.01.2017 in der Bonner Innenstadt: Gegen 01:30 Uhr war ein 20-Jähriger zu Fuß im Bereich der Haltestelle "Uni-Markt" unterwegs, als er von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen wurde. Im Verlauf des Gesprächs wurde der 20-Jährige von einem der Unbekannten "angetanzt"; er versuchte ihn so abzulenken und entwendete dabei ein Handy aus einer Hosentasche. Das so entwendete Handy übergab der Täter dann sofort an seinen Begleiter. Als der Geschädigte den Diebstahl bemerkte und die Männer zur Rede stellte, schlug ihm einer der beiden unvermittelt mit der Faust ins Gesicht - anschließend liefen die Täter in Richtung der U-Bahn-Station davon. Dem 20-Jährigen gelang es, einen der Täter bis zum Eintreffen der von einem Zeugen alarmierten Polizeistreife festzuhalten - der zweite Täter, der mit dem entwendeten Handy flüchtete, konnte bislang noch nicht ermittelt und festgenommen werden. Zu ihm ist lediglich bekannt, dass er mit einer dunklen Jacke bekleidet war. Der vor Ort festgestellte alkoholisierte Beschuldigte, ein 27-Jähriger, der der Polizei auf dem Gebiet der Eigentumskriminalität bekannt ist, wurde vorläufig festgenommen. Er wurde in Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das zuständige Kriminalkommissariat 36 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell