POL-BN: Bonn-Zentrum: Unbekannter entzog sich Verkehrskontrolle - Polizei fahndet nach flüchtigem Fahrer und sucht Zeugen

Bonn (ots) - Am Freitagabend, 20.01.2017, entzog sich der bislang unbekannte Fahrer eines grauen Mercedes-AMG A 45 mit Kennzeichen des Rhein-Erft-Kreises (BM) mit überhöhter Geschwindigkeit der Verkehrskontrolle durch einen Streifenwagen. Gegen 20:50 Uhr missachtete der Fahrer hierbei das Rotlicht der Kreuzung Belderberg/Rathausgasse und bog in die Rathausgasse ein.

Unter fortgesetzter, mehrfacher Missachtung Rotlicht anzeigender Ampeln flüchtete der Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit über die Straßen Am Hof - Am Neutor - Am Hofgarten - Adenauerallee - Belderberg - Bertha-von-Suttner-Platz - Kölnstraße - Rosental und Drususstraße. Kurz darauf wurde das Auto in der Straße "An der Esche" abgestellt vorgefunden. Der unbekannte Fahrer, der von einem Zeugen mit weißer Hose und roter Oberbekleidung beschrieben wurde, hatte sich bereits vom Abstellort entfernt.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Geschädigte und Zeugen, die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden oder sonstige Angaben zu Fahrzeug und Fahrer machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell