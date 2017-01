POL-BN: Bonn-Zentrum: Straßenraub - Unbekannte erbeuten Mobiltelefon

Bonn (ots) - Am Samstagabend, 21.01.2017, gegen 18:00 Uhr, wurde eine 47-jährige Frau von zwei Unbekannten unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe ihres Mobiltelefons aufgefordert. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Hund an der Ecke Stiftsplatz/Welschnonnenstraße. Die Tatverdächtigen nahmen das Handy der Geschädigten an sich und rannten in Richtung Sandkaule davon.

Einer der Tatverdächtigen kann wie folgend beschrieben werden: Etwa 19-22 Jahre alt - schmale Statur - schulterlange, schwarz gelockte Haare - Dreitagebart - bekleidet mit schwarzer "Hilfiger"-Jacke mit weißem Aufnäher, mittelblau-verwaschener Jeans, "Adidas"-Schuhen und schwarz-weißem Halstuch.

Die Tat wurde am Sonntagnachmittag bei einer Polizeiwache angezeigt. Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem zur Tatzeit verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind oder wer Angaben zu deren Identität machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0228/15-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell