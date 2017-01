POL-BN: 20.01.2017 -Königswinter-Oberpleis: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Königswinter-Oberpleis tödlich verletzt

Bonn (ots) - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 20.01.2017 auf der Landstraße 268 zwischen dem Kreuzungsbereich zur L 143 und der Ortslage Sandscheid in Höhe des dortigen Parkplatzes: Gegen 14:55 Uhr war ein 49 jähriger Radfahrer auf der Landstraße in Sandscheid unterwegs. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand machte er mit seinem Rad aus noch ungeklärter Ursache einen größeren Schlenker nach links in Richtung der Fahrbahnmitte und wurde hier von dem Pkw eines 55 jähringen Fahrers, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, erfasst. Der Radfahrer wurde auf die Fahrbahn geschleudert und schwerst verletzt. Der 49 Jährige verstarb trotz notärztlicher Versorgung und eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Pkw und seine beiden Beifahrer erlitten einen Schock und wurden seelsorgerlich betreut. Die Benachrichtigung der Angehörigen des Radfahrers erfolgte ebenfalls unter Einbeziehung eines Seelsorgers. Für die Dauer der Unfallaufnahme, in die auch ein Sachverständiger mit einbezogen wurde, erfolgte die Sperrung der Landstraße. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell