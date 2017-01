POL-BN: Bonn-Kessenich: Verkehrsunfall mit möglicherweise verletztem Kind - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots) - Am Mittwoch, 18.01.2017, gegen 08.00 Uhr, fuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem VW-Transporter in Bonn über die Reuterstraße in Fahrtrichtung Bundeskanzlerplatz. Als er nach rechts in die Hausdorffstraße abbog, überquerte dort für ihn von links kommend ein etwa 8-jähriger Junge mit seinem Tretroller bei Grün die Fußgängerfurt. Der Fahrzeugführer erkannte das Kind erst spät und bremste seinen Transporter stark ab. Der Junge fiel vor Schreck hin, stand aber umgehend wieder auf und signalisierte durch Handzeichen, dass ihm nichts passiert sei. Er fuhr anschließend mit seinem Roller weiter. Es kam zu keinem Kontakt zwischen dem Transporter und dem Kind.

Der 53-jährige Fahrer des Transporters meldete den Vorfall anschließend der Polizei. Das zuständige Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen übernommen und bittet mögliche Zeugen um Meldung unter 0228/15-0. Insbesondere wird die Kontaktaufnahme des möglicherweise verletzten Jungen oder der Erziehungsberechtigten erbeten.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell