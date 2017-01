POL-BN: Bonn-Lengsdorf: Tageswohnungseinbruch - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - Am Donnerstag, den 19.01.2017, brachen Unbekannte zwischen 15:30 Uhr und 20:10 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Weiler" in Lengsdorf ein. Sie hebelten ein Fenster auf, gelangten in die Wohnung, durchsuchten die Räume und entwendeten ein Notebook, ein Tablet, eine Kamera sowie Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.

Generell appelliert die Bonner Polizei zum Schutz vor Einbruch: Wohnung sichern, aufmerksam sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 rufen. Informationen hierzu und eine kompetente Beratung erhalten Interessierte kostenlos vom Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Bonner Polizei. Die nächste Gruppenveranstaltung zum Einbruchschutz findet am Montag, 30.01.2017 um 17:30 Uhr im Polizeipräsidium Bonn, Königswinterer Straße 500, 53227 Bonn statt. Interessierte werden um Anmeldung unter 0228/15-7676 beim Kommissariat für Kriminalprävention gebeten.

