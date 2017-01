POL-BN: Königswinter: Unbekannte raubten Taxifahrer aus - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - In den späten Abendstunden des 19.01.2017 raubten bislang unbekannte Täter in Königswinter einen Taxifahrer aus: Gegen 23:40 stand der 57-jährige Fahrer mit seinem Taxi im Bereich des Bahnhofes Königswinter (Bahnhofsallee), als er unvermittelt von zwei maskierten Unbekannten attackiert wurde. Die Unbekannten öffneten die Fahrertüre, bedrohten den Fahrer zunächst mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe von Bargeld. Im weiteren Verlauf zogen sie den 57-Jährigen aus dem Taxi, schlugen ihn und raubten schließlich Bargeld in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang. Der Taxifahrer zog sich leichtere Verletzungen zu. Die beiden Räuber flüchteten mit ihrer Beute in Richtung der Unterführung an der Straße "Am Kissel". Die von der alarmierten Polizei unverzüglich eingeleiteten, intensiven Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Täter, zu denen aktuell folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

Beide Personen ca. 180 cm groß ca. 30 Jahre alt dunkel gekleidet, u.a. mit Kapuzenshirts einer der Täter sprach mit osteuropäischem Akzent bei Tatausführung mit Sturmhauben maskiert

Das zuständige KK 32 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell