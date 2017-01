POL-BN: Bonn-Tannenbusch - Kontrollen werden 2017 fortgesetzt - Zwei per Haftbefehl gesuchte Männer festgenommen

Bonn (ots) - Auch im neuen Jahr setzt die Bonner Polizei die Kontrollen zur Bekämpfung der Straßen- und Drogenkriminalität im Stadtteil Tannenbusch fort. Am gestrigen Mittwoch, 18. Januar, mussten bei erneuten Kontrollen drei der 26 überprüften Personen die Beamten ins Polizeipräsidium begleiten. Gegen zwei 26 und 27 Jahre alte Männer lagen Haftbefehle, unter anderem wegen Drogendelikten, vor. Beide werden heute in Justizvollzugsanstalten gebracht. Ein 24-jähriger mutmaßlicher Drogendealer wurde nach ersten Maßnahmen im Präsidium wieder entlassen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren. Insgesamt fertigten die Beamten vier Strafanzeigen, zwei davon wegen Drogendelikten. Neben dem Rauschgift wurde ein vierstelliger Betrag an mutmaßlichem Dealgeld sichergestellt. Ebenfalls in Obhut der Polizei blieb bei einer Kontrolle aufgefundenes Einbruchswerkzeug. Bereits am Donnerstag, 5. Januar, hatten die Beamten 32 Personen und elf Fahrzeuge überprüft. Ein unterschlagener Pkw wurde dabei sichergestellt und an den Eigentümer übergeben. Bei einem 26-jährigen fanden die Beamten Cannabis. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zwei weitere Personenkontrollen führten jeweils zur Auffindung vierstelliger Summen mutmaßlichen Dealgeldes, welches sichergestellt wurde.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell