POL-BN: Bonn-Holzlar: Mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - Untersuchungshaft

Bonn (ots) - Für einen 39-jährigen Mann ordnete ein Richter am vergangenen Dienstag (17.01.2016) die Untersuchungshaft an. Der Mann hatte am späten Montagabend (16.01.2017) versucht, in die Wohnung eines Mehrparteienhauses auf der Holzlarer Straße in Holzlar einzubrechen. Der geschädigte Wohnungsinhaber hatte gegen 23:35 Uhr die Polizei alarmiert und mitgeteilt, dass der Tatverdächtige sich noch in Tatortnähe befindet. Mehrere Streifenwagen eilten zum Tatort und konnten den polizeibekannten Mann in unmittelbarer Nähe antreffen. Er wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht.

Nach ersten Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 34 der Bonner Polizei und der Staatsanwaltschaft Bonn schickte ein Richter des Bonner Amtsgerichts den 39-Jährigen in Untersuchungshaft.

