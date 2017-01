POL-BN: Bonn-Poppelsdorf: Polizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen - Hinweise erbeten

Bonn (ots) - Der Bonner Polizei wurden am Dienstag, 17.01.2017, drei Einbruchsdelikte in Poppelsdorf gemeldet.

Um 12:10 Uhr kam es zu einem Einbruchsversuch in die Wohnung eines Mehrparteienhauses auf der Trierer Straße. Unbekannte klingelten und klopften zunächst an der Wohnungstür. Als der Bewohner nicht reagierte, versuchten die Einbrecher die Türe gewaltsam zu öffnen, ließen aber wieder von ihr ab, ohne die Wohnung zu betreten. Der durch den Lärm aufgeschreckte Geschädigte konnte keine Personen mehr in Tatortnähe feststellen.

Ebenfalls auf der Trierer Straße kam es zwischen 08:45 Uhr und 18:00 Uhr zu einem vollendeten Einbruch. Unbekannte verschafften sich hier Zutritt zur Wohnung eines Reihenhauses und entwendeten ein Smartphone sowie ein Notebook.

Massive Hebelversuche am gut gesicherten Fenster eines Einfamilienhauses auf der Robert-Koch-Straße scheiterten hingegen. Hier hatten die Einbrecher zwischen Montagabend, 20:30 Uhr, und Dienstagabend, 19:40 Uhr versucht ins Haus zu gelangen.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen in den drei Fällen übernommen und bittet um Hinweise: Wer hat im Zusammenhang mit den geschilderten Einbrüchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell