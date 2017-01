POL-BN: Verkehrsunfall mit Verletzten auf der Wesselstraße - 18-jähriger Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Bonn (ots) - Am Dienstagabend (17.01.2017) gegen 21.10 Uhr kam ein 18-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich Wesselstraße/Am Neutor nach links von der Fahrbahn ab. Er touchierte dabei mehrere Absperrpfosten, ein Verkehrsschild und eine Werbetafel und kam im Einmündungsbereich der Gerhard-von-Are-Straße zum Stehen. Der schwerverletzte Fahrzeugführer war in dem Fahrzeug eingeklemmt, wurde durch die Feuerwehr aus dem Wagen befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Eine 13- und eine 15-jährige Fahrzeuginsassin wurden leichtverletzt und ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer 18-jähriger Fahrzeuginsasse blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa 2 Stunden gesperrt. Das Verkehrskommissariat 1 hat die weitergehenden Ermittlungen übernommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden.

