POL-BN: Vorläufiger Umzug Wache GABI in die Maximilianstraße - Wache GABI bleibt am Hauptbahnhof

Bonn (ots) - Aufgrund des bevorstehenden Abrisses der Südüberbauung muss die Wache GABI (die Gemeinsame Anlaufstelle Bonner Innenstadt von Polizei und Stadtordnungsdienst) aus den bislang genutzten Räumen neben dem Klanggrund ("Bonner Loch") umziehen. Auch im Übergangsquartier in der Maximilianstraße 32 gegenüber dem Hauptbahnhof sind Polizei und Stadtordnungsdienst an zentraler Stelle in der Bonner Innenstadt erreichbar.

Am bisherigen Standort schließt die GABI ihre Türen am frühen Freitagmorgen, 20.01.2017 um 01:00 Uhr. Am Samstagnachmittag, 21.01.2017 um 16:00 Uhr, öffnet die provisorische Wache mit einer Kontakt- und Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger in der Maximilianstraße.

Während der Zeit des Umzuges am 20. und 21. Januar ist die Wache GABI geschlossen; anfallende Einsätze werden von der Polizeiwache Innenstadt, Bornheimer Straße 19 und anderen Einsatzkräften des Stadtordnungsdienstes übernommen. Die Bonner Polizei ist täglich rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0228-150 und in dringenden Fällen über den Notruf 110 erreichbar. Die Leitstelle des Stadtordnungsdienstes ist auch an diesen Tagen sowie weiterhin grundsätzlich montags bis freitags von 07:00 Uhr bis 01:00 Uhr, samstags, sonntags und Feiertags von 10:00 Uhr bis 01:00 Uhr über die Telefonnummer 0228-77 33 33 erreichbar.

Ein Foto- und Pressetermin in den provisorischen Räumen der Wache GABI in der Maximilianstraße ist für Anfang der 05.Kalenderwoche geplant. Der genaue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

