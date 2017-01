POL-BN: Bonn-Zentrum: Demonstration in der Innenstadt am Samstag, 21.01.2017

Bonn (ots) - Am kommenden Samstag, 21.01.2017, findet eine Demonstration in der Bonner Innenstadt statt. Der Anmelder erwartet etwa 200-500 Teilnehmer, die sich ab 14:00 Uhr zu einer Auftaktkundgebung am Kaiserplatz treffen. Der Versammlungsaufzug bewegt sich anschließend auf folgendem Weg durch die Stadt: Kaiserplatz - Maximilianstraße - Thomas-Mann-Straße - Oxfordstraße (Zwischenkundgebung) - Bertha-von-Suttner-Platz (Zwischenkundgebung) - Belderberg - Rathausgasse - Markt - Sternstraße - Dreieck - Münsterplatz. Die Veranstaltung endet bis 18:00 Uhr mit einer Abschlusskundgebung am Münsterplatz. Es kann zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

