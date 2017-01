POL-BN: Bonn-Lengsdorf: Versuchter Wohnungseinbruch - Überraschter Einbrecher flüchtete

Bonn (ots) - Am Montagabend, 16.01.2017, versuchte ein Unbekannter in die Wohnung eines Mehrparteienhauses auf der Lengsdorfer Hauptstraße in Lengsdorf einzubrechen. Gegen 18:05 Uhr nahm eine Nachbarin verdächtige Geräusche im Garten wahr und hielt an der Hintertür Nachschau. Dabei schreckte sie den mutmaßlichen Einbrecher auf, der sofort in Richtung Enggasse weglief. Zuvor hatte er ein Fenster aufgehebelt, war jedoch nicht in die angegangene Wohnung gelangt.

Der Unbekannte kann wie folgend beschrieben werden: Etwa 1,70-1,80 m groß - schlanke, sportliche Statur - bekleidet mit hellgrauem Kapuzenpullover mit aufgezogener Kapuze - darüber eine dunkle Jacke - dunkle Hose.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 bittet um Hinweise: Wer hat im Zusammenhang mit dem geschilderten Einbruchsversuch verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Lengsdorf bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell