POL-BN: Bad Godesberg: Unbekannter entwendete Geldbörse aus Pkw - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - Zu einem ungewöhnlichen Diebstahl aus einem Pkw kam es in den frühen Abendstunden des 16.01.2017 im Bereich einer Parkplatzausfahrt auf der Rheinallee in Bad Godesberg: Gegen 19:15 Uhr bewegte eine 77-jährige Fahrerin ihren Wagen von einem Parkplatzgelände im Bereich der Endhaltestelle Rheinallee. Als sie ihre Fahrt in Richtung Beethovenallee fortsetzen wollte, bemerkte sie einen augenscheinlich "torkelnden" Fußgänger, der sich vor ihrem Auto bewegte, und hielt an. Der Unbekannte öffnete daraufhin unvermittelt die Beifahrertüre, ergriff die auf dem Sitz abgelegte Handtasche und entwendete daraus eine Geldbörse mit Bargeld, einer Debit-Karte und persönlichen Papieren. Anschließend lief der Dieb in Richtung eines Verbindungsweges zwischen dem Parkplatz und der Bürgerstraße davon. Die von der alarmierten Polizei sofort veranlassten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme des Täters, zu dem auf der Grundlage von Zeugenangaben folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

ca. 20-25 Jahre alt große und schlanke Statur südländisches Erscheinungsbild

trug u.a. einen Parker mit Fellbesatz an der Kapuze

Das zuständige KK 35 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

