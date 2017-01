POL-BN: Bonn-Pützchen/Bechlinghoven: Wohnungseinbruch - Einbrecher entwenden Pkw

Bonn (ots) - Am Samstag, den 14.01.2017, brachen Unbekannte zwischen 14:00 Uhr und 20:25 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Everhardstraße in Pützchen/Bechlinghoven ein. Sie hebelten ein Fenster auf, gelangten in die Wohnung, durchsuchten die Räume und entwendeten die Fahrzeugschlüssel des vor dem Haus abgestellten Pkw der Bewohner. Im Anschluss flüchteten sie mit dem Fahrzeug unbemerkt vom Tatort. Es handelt sich um einen braunen Volkswagen Passat CC.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen? Wem ist der entwendete VW Passat CC aufgefallen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell