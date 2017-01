POL-BN: Bonner Nordstadt: Nach versuchtem Raub auf Taxifahrer - Bonner Fahnder nehmen 33-Jährigen fest - Richterin erließ auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Bonn (ots) - In den Mittagsstunden des 12.01.2017 wurde ein 46-jähriger Taxifahrer bei einem versuchten Raubüberfall im Bereich des Annagrabens in der Bonner Nordstadt schwer verletzt. Nachdem sich die Verdachtsmomente gegen einen vorläufig festgenommenen 35-Jährigen durch die weitergehenden Ermittlungen nicht bestätigen ließen, wurde der Mann am 13.01.2017 wieder nach Hause entlassen. Fahndungsteams der Bonner Polizei nahmen jedoch bereits am nächsten Tag den mutmaßlichen Täter fest. (Zum Grundsachverhalt siehe auch Pressemeldungen vom 12.01.2017 - 15:52 und 18:56 Uhr und vom 13.01.2017 - 15:42) Die Ermittler waren schnell auf die Spur eines 33-Jährigen gekommen. Nachdem sie auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses die Wohnung des Mannes durchsucht hatten, verdichteten weitere Ermittlungen schließlich den Verdacht gegen den Mann. Fahndungsteams der vom zuständigen KK 32 koordinierten Ermittlungsgruppe nahmen den 33-Jährigen dann in den Nachmittagsstunden des 14.01.2017 in Bonn vorläufig fest - in seiner Vernehmung räumte er die Tat ein. Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wurde der Festgenommene am 15.01.2017 beim zuständigen Amtsgericht in Bonn vorgeführt. Die Haftrichterin erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes und versuchten schweren Raubes.

