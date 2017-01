POL-BN: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte sollen Umhängetasche in Bonner Schnellrestaurant entwendet haben - Polizei fragt: Wer kennt diese Männer?

Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte sollen Umhängetasche in Bonner Schnellrestaurant entwendet haben - Polizei fragt: Wer kennt diese Männer? Hinweise bitte an das KK 36 unter Tel. 0228-150. Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte sollen Umhängetasche in Bonner Schnellrestaurant entwendet haben - Polizei fragt: Wer kennt diese Männer?

Bonn/Innenstadt: Am 08.11.2016 betraten zwei unbekannte Männer, gegen 13.45 Uhr, ein Schnellrestaurant in der Bonner Innenstadt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll einer der beiden Tatverdächtigen die Umhängetasche des Geschädigten, in der sich Kleinelektronik im Wert von mehreren hundert Euro befand, entwendet haben. Das bislang unbekannte Duo wurde bei der Tatausübung von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Verdächtigen geführt haben, veröffentlicht die Bonner Polizei auf richterlichen Beschluss ein Foto der Männer. Wer kennt die abgebildeten Tatverdächtigen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer: 0228 / 15-0 entgegen.

