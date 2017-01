POL-BN: Königswinter-Oberdollendorf: Tageswohnungseinbrüche - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - Unbekannte Einbrecher drangen am Samstag in zwei Einfamilienhäuser in Oberdollendorf ein.

Um 19:35 Uhr bemerkten die Bewohner eines Hauses auf der Bergstraße bei ihrer Heimkehr zwei verdächtige Männer, die zügig vom Nachbargrundstück in Richtung Schleifenweg und dort in Richtung Kelterstraße gingen. Nach Betreten des Hauses fanden die Geschädigten dann ein aufgehebeltes Fenster und durchsuchte Schränke und Schubladen vor. Entwendet wurde nach derzeitigem Sachstand Bargeld. Die beiden Tatverdächtigen können wie folgend beschrieben werden: Beide schlank und etwa 1,75 m groß - beide mit dunkler Oberbekleidung - einer mit blauer Hose/Jeans - die andere Person mit heller, evtl. weißer Hose.

Gegen 20:15 Uhr stellte ein nach Hause zurückkehrender Bewohner eines Einfamilienhauses auf der Flurgasse ebenfalls einen Einbruch fest. Nach dem derzeitigen Sachstand brachen Unbekannte zwischen 12:00 Uhr und dem Zeitpunkt der Tatentdeckung eine Terrassentüre auf und gelangten so ins Haus. Entwendet wurde Bargeld.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen in den Fällen übernommen und bittet daher um Hinweise: Wer hat im Zusammenhang mit den geschilderten Einbrüchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Königswinter-Oberdollendorf bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell