POL-BN: 27-Jährige auf Bröltalbahnweg von Hund attackiert und verletzt - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - Nach dem derzeitigen Sachstand attackierte am Donnerstagabend (12.01.2017) gegen 23:45 Uhr ein unangeleinter Schäferhund eine 27-jährige Fußgängerin, die von der Siegburger Straße kommend den Bröltalbahnweg entlang ging. Das Tier biss sie nach ersten Ermittlungen mehrfach und ließ erst von ihr ab, als sie sich zur Wehr setzte. Der mutmaßliche Hundebesitzer soll sich mit dem Tier in Richtung Mirecourtstraße entfernt haben, ohne sich um die schwer verletzte Frau zu kümmern, die sich in ein Krankenhaus begab.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Ca. 1,75 m groß, schlanke Statur, blonder Kurzhaarschnitt, bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke. Der Schäferhund soll schwarz gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise auf das Tier und den Halter geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell