POL-BN: Bonner Nordstadt: Taxifahrer bei versuchtem Raub schwer verletzt - 46-Jähriger außer Lebensgefahr - Ermittlungsgruppe bittet um Hinweise

Bonn (ots) - Der in den Mittagsstunden des 12.01.2017 bei einem versuchten Raubüberfall schwer verletzte Taxifahrer befindet sich nach dem aktuellen Informationsstand außer Lebensgefahr. Gegen 13:05 Uhr war auf der Leitstelle der Bonner Polizei ein Notruf zu dem Geschehen eingegangen. Eine kurze Zeit später eintreffende Streifenwagenbesatzung fand den Taxifahrer schwer verletzt im Bereich der Straße "Annagraben" vor seinem Taxi liegend vor. Nach erfolgter notärztlicher Behandlung wurde der Mann mit einem Rettungstransportwagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Noch während der Tatortaufnahme erschien ein 35-jähriger Mann mit zwei Begleitern am Ort des Geschehens - er wurde auf der Grundlage der aktuellen Erkenntnisse als möglicher Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Bei einem Messer, das im Bereich der Innenstadt aufgefunden und sichergestellt wurde, handelt es sich möglicherweise um die mutmaßliche Tatwaffe. (Siehe auch Pressemeldungen vom 12.01.2017 - 15:52 und 18:56 Uhr)

Mehrere Ermittlungsteams sind aktuell mit den intensiven Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen beschäftigt. Der vorläufig festgenommene 35-Jährige wurde heute nach Hause entlassen, da der Tatverdacht auf der Grundlage der aktuellen Ermittlungen nicht bestätigt werden konnte. Zu dem gesuchten Täter liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor:

ca. 30 Jahre alt blonde Haare heller Hauttyp

unter anderem mit einem hellblauen T-Shirt und einer dunkler Jacke bekleidet

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Ermittlungsgruppe in Verbindung zu setzen und fragt:

Wer hat am 12.01.2017, gegen 13:00 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße "Annagraben" und den angrenzenden Straßen gemacht, die mit dem geschilderten Raubgeschehen im Zusammenhang stehen könnten ?

Wer kann Angaben zur Identität und zum Aufenthaltsort des beschriebenen Täters machen ?

